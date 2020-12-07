Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что американский предприниматель собирается переехать из Калифорнии в Техас из-за слишком высоких налогов.

Парламентарий предложила бизнесмену перебраться в Крым, поскольку на полуострове много космических объектов, а также отсутствует пресная вода.