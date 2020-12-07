Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что американский предприниматель собирается переехать из Калифорнии в Техас из-за слишком высоких налогов.
Парламентарий предложила бизнесмену перебраться в Крым, поскольку на полуострове много космических объектов, а также отсутствует пресная вода.
"Практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию. Как тебе такое, Илон Маск?" — написала Поклонская в Telegram.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.