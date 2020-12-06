На Украине в Киевской области потерпел крушение самолёт. В результате происшествия пострадали пилот и инструктор.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления украинской нацполиции.
"Сегодня, 6 декабря, в 14.00 поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет. В результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщили в ведомстве.
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