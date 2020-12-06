В Киевской области упал самолёт

На Украине в Киевской области потерпел крушение самолёт. В результате происшествия пострадали пилот и инструктор.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления украинской нацполиции.