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Страны Персидского залива примирятся с Катаром

Мир

В декабре в Бахрейне пройдёт саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Кувейтская газета Al-Rai сообщает, что на саммите произойдёт примирение Катара со странами Персидского залива (Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ).

"Примирение стран Залива состоится на саммите ССАГПЗ, который, предварительно, запланирован в Королевстве Бахрейн в течение этого месяца", — сообщил изданию источник.

Автор: Алексей Корнеев
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