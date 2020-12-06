В декабре в Бахрейне пройдёт саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Кувейтская газета Al-Rai сообщает, что на саммите произойдёт примирение Катара со странами Персидского залива (Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ).
"Примирение стран Залива состоится на саммите ССАГПЗ, который, предварительно, запланирован в Королевстве Бахрейн в течение этого месяца", — сообщил изданию источник.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.