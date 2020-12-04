Эрдоган: хочу, чтобы Франция избавилась от "бремени Макрона"

Работа Франции по признанию независимости Нагорного Карабаха была с неудовольствием встречена не только Азербайджаном, но и Турцией. Президент последней не поскупился на критику французского лидера, назвав того бременем для страны.

Выступая для СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил: Франция с таким президентом подвергает себя опасности, Эммануэля Макрона можно называть "проблемой для страны".

"Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее", — высказался Эрдоган.

В МИД Франции слова Эрдогана обозначили как клевету.

Напомним, ранее работа по признанию Францией НКР была с радостью встречена Арменией. В Ереване поблагодарили Париж и отметили: решение французов поможет стабилизировать ситуацию в регионе.