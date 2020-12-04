Ереван - Парижу: спасибо вам за признание НКР

Решение французского парламента по резолюции, которая гарантирует признание НКР как независимого государства, вызвало критику Азербайджана. Однако в Армении за соседей порадовались: поблагодарить Париж решили в армянском МИД.

Данные по заявлению представителей ведомства приводят СМИ. В документе уточняется: признание НКР станет важным событием международного уровня.

"Мы придаём большую значимость подобным действиям международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха на основе права на самоопределение, которое стало одним из главных требований обеспечения безопасности армян", — говорится в документе.

По мнению МИД Армении, решение Франции даёт дополнительные гарантии безопасности в регионе, а также позволяет избежать попыток саботирования мира.