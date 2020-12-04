Турсектор Эстонии ждут суровые времена - россияне забыли туда дорогу

Пандемия ощутимо ударила по самым разным секторам экономики во всём мире. Но тяжелее прочих пришлось туристической отрасли.

Например, по данным портала Postimees, в Эстонии уже сейчас "навовсе" закрылась примерно треть отелей и ресторанов.

"70% клиентуры — иностранные туристы. В основном — из России. Сейчас их нет. И вряд ли они в ближайшее время появятся. Мы надеялись на январь — это традиционно время усиления турпотока из России. Надежды рассыпаются. Уже понятно, что русские не приедут. Думаю, что многие (отели) не доживут до весны", — поделилась опасениями Маарика Хонконен, руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии.