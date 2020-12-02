Хайко Маас: Лукашенко и его клика продолжают полагаться на дубинки

Стали известны причины, по которым могут быть расширены санкции ЕС против Белоруссии. В первую очередь всё зависит от Лукашенко: если он начнёт сотрудничать и пойдёт на уступки, санкции отложат.

Данные по санкциям озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на "Минском форуме". Мероприятие прошло в режиме "онлайн".

Политик сообщил: печально, что Лукашенко всё ещё предпочитает "дубиночную дипломатию" и не хочет диалога. Именно его поведением и вызваны были ранее введённые санкции.

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьёзного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", — подчеркнул Маас.

Также чиновник сообщил: задача ЕС в данной ситуации — помочь Белоруссии "прорваться" через старую систему и разрешить кризис. Поэтому Германия и ЕС поддержат Светлану Тихановскую, резюмировал Маас.