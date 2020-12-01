Тихановская: с удовольствием бы приехала в Россию, но я в розыске

Светлана Тихановская хотела бы приехать в Россию, но по очевидной причине сделать этого не может. Об этом стало известно на онлайн-конференции 1 декабря.

"Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Беларуси и, соответственно, в России, думаю, результат поездки в Россию будет плачевным", — напомнила собравшимся Тихановская.

Как оказалось, представители России не стали даже выходить на связь с оппозицией и её лидерами: Тихановская сообщила, что "официальных запросов и официальных попыток" не было. Однако уточняющий вопрос о том, были ли попытки неофициального характера, остался без ответа.

Ранее о том, что встречаться с КС (Координационным советом) оппозиции Белоруссии пока нет смысла, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что ранее Тихановская пообещала "обнулить" все соглашения с Россией, к чему это может привести, рассказал эксперт.