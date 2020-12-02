Скандал в ООН: украинский пострпред сравнил нацистов и солдат СССР

Новые резкие заявления сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, рассказывая о Второй мировой, СССР и нацисткой Германии. В ходе спича Кислица даже сравнил действия солдат двух сторон конфликта.

Сначала Кислица напомнил собравшимся, что Украина "относится к региону, где была развязана Вторая мировая война".

Далее дипломат вспомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который, по его мнению, стал способом "раздела сферы интересов диктатур". В числе жертв документа оказались в том числе Польша и Украина, уверен Кислица.