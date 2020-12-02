Новые резкие заявления сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, рассказывая о Второй мировой, СССР и нацисткой Германии. В ходе спича Кислица даже сравнил действия солдат двух сторон конфликта.
Сначала Кислица напомнил собравшимся, что Украина "относится к региону, где была развязана Вторая мировая война".
Далее дипломат вспомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который, по его мнению, стал способом "раздела сферы интересов диктатур". В числе жертв документа оказались в том числе Польша и Украина, уверен Кислица.
"Поляки и украинцы были среди первых жертв, части этого плана, когда солдаты-нацисты с запада и советские солдаты с востока маршировали по территории Польши (нынешней территории Западной Украины), а затем вторглись в балтийские страны
Советы убили тысячи украинцев после оккупации, затем убили ещё больше, отступая в 1941, уничтожая и поджигая важные объекты инфраструктуры в городах по мере продвижения нацистских сил.
Затем, в 1944 году, наступающие советские войска обстреливали, тогда как отступающие нацистские силы поджигали всё, что осталось", — высказался Кислица.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.