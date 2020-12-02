Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш охарактеризовал события уходящего года как величайший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны.
Он привел данные, согласно которым за последний год в мире стало вдвое больше голодающих людей, увеличилось и количество населения, живущего в условиях крайней нищеты, достигнув цифры в 160 миллионов человек. Чтобы оказать этим людям жизненно необходимую помощь по доставке продовольствия, воды, медикаментов и других необходимых вещей, ООН требуется 35 миллиардов долларов.
"2020 год не был похож ни на какой другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов со времен Второй мировой войны", — говорится в обращении, опубликованном в Twitter Антониу Гутерреша.
В связи со сложившейся в мире обстановкой генсек ООН призвал все страны прекратить конфликты и объединиться для оказания помощи той части населения планеты, которая оказалась сейчас в самом уязвимом положении.
Ранее Антониу Гутерреш назвал пандемию COVID-19 "пятым всадником Апокалипсиса, который скачет по планете". В числе предыдущих четырех вестников конца света он упомянул глобальное недоверие и вызванную им геополитическую напряженность, а также климатические изменения и тотальное, приводящее к злоупотреблениям, увлечение новейшими технологиями.
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