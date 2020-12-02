Гутерреш считает кризис-2020 величайшим со времен Второй мировой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш охарактеризовал события уходящего года как величайший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны.

Он привел данные, согласно которым за последний год в мире стало вдвое больше голодающих людей, увеличилось и количество населения, живущего в условиях крайней нищеты, достигнув цифры в 160 миллионов человек. Чтобы оказать этим людям жизненно необходимую помощь по доставке продовольствия, воды, медикаментов и других необходимых вещей, ООН требуется 35 миллиардов долларов.

"2020 год не был похож ни на какой другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов со времен Второй мировой войны", — говорится в обращении, опубликованном в Twitter Антониу Гутерреша.

В связи со сложившейся в мире обстановкой генсек ООН призвал все страны прекратить конфликты и объединиться для оказания помощи той части населения планеты, которая оказалась сейчас в самом уязвимом положении.

Ранее Антониу Гутерреш назвал пандемию COVID-19 "пятым всадником Апокалипсиса, который скачет по планете". В числе предыдущих четырех вестников конца света он упомянул глобальное недоверие и вызванную им геополитическую напряженность, а также климатические изменения и тотальное, приводящее к злоупотреблениям, увлечение новейшими технологиями.