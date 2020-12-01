На нелегальной вечеринке в Брюсселе поймали депутата ЕП

Неожиданным образом закончилась работа полиции Бельгии по разгону нелегальной секс-вечеринки в Брюсселе. Среди гостей полицейские обнаружили нескольких дипломатов и депутата Европарламента.

Вот что передаёт издание The Brussels Times: тайную вечеринку устроили в подвале брюссельского бара в обход карантинных норм и правил. Всего на мероприятие пришли 25 человек, провели его ещё в пятницу, 27 ноября.

По дополнительным данным от Het Laatste Nieuws и The Brussels Times, все участники арестованы, с места преступления изъяты наркотические вещества.

По сведениям, раскрытым полицией города, задержанный депутат сначала попытался убежать, но был пойман. Проводятся оперативные мероприятия, в том числе — допросы. Точной информации о личностях нарушителей в СМИ пока не приводят.

Напомним, что в Бельгии действует строгий карантин: закрыты бары, кафе, ночные клубы и прочие подобные заведения, с 22 часов ночи до 6 утра введён комендантский час. Также под запретом любые массовые мероприятия.