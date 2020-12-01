В Вашингтоне не нашли денег на метро

Сложности, вызванные пандемией, не минули и Штаты: в Вашингтоне у оператора метрополитена не нашлось денег на бесперебойную работу линий.

Данные приводят журналисты The Washington Post: компания Metro, уточняют в издании, хочет для экономии закрывать часть метро (19 станций) на выходные. Также под сокращение попали и автобусные маршруты, которыми занимаются в Metro.

Главный управляющий Metro Пол Уидефелд отметил: пандемия нанесла огромный финансовый урон, и ограничения нужны в том числе для сохранения штата сотрудников. Если задумка сработает, компания сэкономит примерно 500 млн долларов, что при общем объёме расходов в 1 946 млрд долларов — достаточно весомый аргумент.

Также известно о возможной продаже имущества компании и отказе от повышения зарплат, увольнения пока рассматриваются как крайняя мера.