Сложности, вызванные пандемией, не минули и Штаты: в Вашингтоне у оператора метрополитена не нашлось денег на бесперебойную работу линий.
Данные приводят журналисты The Washington Post: компания Metro, уточняют в издании, хочет для экономии закрывать часть метро (19 станций) на выходные. Также под сокращение попали и автобусные маршруты, которыми занимаются в Metro.
Главный управляющий Metro Пол Уидефелд отметил: пандемия нанесла огромный финансовый урон, и ограничения нужны в том числе для сохранения штата сотрудников. Если задумка сработает, компания сэкономит примерно 500 млн долларов, что при общем объёме расходов в 1 946 млрд долларов — достаточно весомый аргумент.
Также известно о возможной продаже имущества компании и отказе от повышения зарплат, увольнения пока рассматриваются как крайняя мера.
"В беседах с моими коллегами я обсуждаю все эти предстоящие нам фактически ужасные решения. Вопрос в том, как это сделать. К сожалению, приходится заниматься холодным расчётом, осуществление которого невозможно без значительных последствий", — резюмировал Уидефелд.
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