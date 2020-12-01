В российском МИД рассказали, на каких принципах готовы работать с новой американской администрацией. Мнением поделился глава ведомства, Сергей Лавров.

Москва надеется увидеть в двусторонних отношениях честность, равноправие и уважение интересов друг друга, сообщил Лавров. Конечно, решение американского народа будет принято и работать в Москве готовы с любой администрацией. Однако пока говорить о том, как выборы в Штатах повлияют на мир, рано.

"Мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

Исходим из того, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно. Это наша принципиальная позиция.

Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий", — рассказал Лавров.