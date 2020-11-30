США и ЕС снова объединятся против Китая

Несмотря на сообщения о "примирении" Китая и США, которое было бы выгодно обеим сторонам и для которого есть все условия, в Вашингтоне, похоже, решили взяться за старое.

Как пишут в Financial Times со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС и США будут создавать новый "блок", цель которого — противодействие Китаю. В Financial Times уточняют, что уже подготовлена черновая версия документа, регулирующего работу нового блока.

"Как открытые демократические общества и страны с рыночной экономикой, ЕС и США согласны со стратегической проблемой, которую представляет растущая международная "напористость" Китая. Даже если мы не всегда можем договорится, "авторитарному режиму" нужно противостоять", — приводят СМИ цитату из документа.

Документ, по предварительным данным, доделают очень оперативно: уже 10 -11 декабря ожидается его обсуждение на специальной встрече, которую организуют в ЕС.