Несмотря на сообщения о "примирении" Китая и США, которое было бы выгодно обеим сторонам и для которого есть все условия, в Вашингтоне, похоже, решили взяться за старое.
Как пишут в Financial Times со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС и США будут создавать новый "блок", цель которого — противодействие Китаю. В Financial Times уточняют, что уже подготовлена черновая версия документа, регулирующего работу нового блока.
"Как открытые демократические общества и страны с рыночной экономикой, ЕС и США согласны со стратегической проблемой, которую представляет растущая международная "напористость" Китая.
Даже если мы не всегда можем договорится, "авторитарному режиму" нужно противостоять", — приводят СМИ цитату из документа.
Документ, по предварительным данным, доделают очень оперативно: уже 10 -11 декабря ожидается его обсуждение на специальной встрече, которую организуют в ЕС.
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