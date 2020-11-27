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Тайваньские депутаты закидали председателя правительства потрохами

Мир

Скандалом закончилось заседание правительства Тайваня, посвящённое в том числе вопросам ввоза свинины из США. Попытки председателя правительства Су Чжэньчана разъяснить ситуацию были встречены шквалом свиных поторохов.

Тайваньские депутаты закидали председателя правительства потрохами

По данным тайваньских СМИ, вопрос со свининой из США для страны очень болезненный. В частности, власти хотят разрешить ввоз свинины, подготовленной с помощью с рактопамина (стимулятора роста) уже с 1 января 2021 года. Разрешение одобрили в администрации острова Цай Инвэнь.

Представители оппозиции с такой риторикой оказались не согласны — и несогласие обрело материальное воплощение в виде свиных потрохов.

В Вашингтоне между тем не раз намекали, что вопросы ввоза свинины — один из аспектов, "тормозящих" экономическое сотрудничество двух стран. При этом 70% жителей Тайваня не одобряют американскую продукцию и выходят на массовые протесты.

Автор: Константин Шапров
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