Штаты попросили Deutsche Bank "свернуть бизнес" в России

Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank получил "жёлтую карточку" из Вашингтона. Как передаёт издание The Wall Street Journal, американцы не хотят видеть, как Deutsche Bank работает в России.

Ситуация сложилась следующая: в Deutsche Bank, несмотря на солидные штрафы и некоторые ошибки, приводившие к убыткам, готовы расширять своё присутствие в России. Но в дело вмешались американские наблюдатели: по их мнению, банку стоит "свернуть бизнес".

Позиция американцев достаточно простая — вести бизнес в России слишком рискованно. Конечно же, подчеркнули в Штатах, это лишь рекомендация, а не "жёсткое требование", но в итоге всё может закончится грандиозным судебным разбирательством. А данное разбирательство станет отличным поводом для более серьёзных органов контроля США взяться за Deutsche Bank.