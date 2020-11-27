Германия: мы не будем отвечать за действия баз США на нашей территории

Федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что правительство Германии не обязано гарантировать соответствие ударов, наносимых американскими беспилотниками, координируемыми через авиабазу в Германии, гуманитарному праву.

Вердикт вынесен в ходе слушаний по делу, возбуждённому в 2014 году правозащитными группами от имени трех йеменских истцов, которые утверждали, что члены их семей были убиты американскими беспилотниками в 2012 году и что эти удары использовали данные управления полетами, передаваемые через американскую авиабазу в Рамштайне, Германия.

Это решение подтвердило решение суда низшей инстанции, вынесенное в 2015 году, который установил,

что Германия должна подчиняться международному праву и не может нести ответственность за действия союзников по НАТО, в частности США, поскольку "немецкие власти имеют очень ограниченное влияние на использование иностранными войсками авиабазы."

Один из истцов, Фейсал бен Али Джабер, назвал решение суда "серьезным ударом":

"Моя семья не может жить без страха, пока эти беспилотники, запущенные с помощью Германии, парят над нашей общиной в Йемене, угрожая принести смерть и разрушения, - сказал он. -Немецкое правительство должно прекратить использование Рамштайна для атак беспилотников».

Правозащитник Дженнифер Гибсон, комментируя решение суда, заявила:

"Мы говорим о секретной программе убийств, которая ежегодно убивает десятки мирных жителей. Это просто неприемлемо, и, несмотря на сегодняшнее постановление, очень явно незаконно".

И добавила, что решение будет обжаловано, чтобы «партнеры США были привлечены к ответственности за свою роль в смертоносной деятельности НАТО».

К слову, то, что Вашингтон использует авиабазу Рамштайн в качестве важнейшего узла в своей беспилотной войне, долгое время держалось в секрете немецкими властями.