Трамп поехал играть в гольф и "поссорился" с лункой

Неудачи преследуют Дональда Трампа не только на выборах в президенты США, но и на полях для гольфа. Конфузом закончилась попытка президента расслабиться и получить удовольствие от игры, передаёт TMZ.

Как уточняют журналисты, Трамп приехал поиграть в гольф в один из клубов Виргинии (неподалёку от Вашингтона). По "просочившемуся" в Сеть видео можно понять, что игра у президента не ладится: он никак не может попасть по мячу, а когда попадает, тот летит совсем не туда, куда нужно.

В конце концов одна из попыток заканчивается отправкой мяча в озеро, и президент не жалеет "лестных" слов.

"Ненавижу эту чёртову лунку", — комментирует президент свою неудачу.

В издании отмечают, что угроза для лунки вполне реальна: поле, как оказалось, принадлежит Трампу, так что он может в любой момент заказать изменение его конфигурации.