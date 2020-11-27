Неудачи преследуют Дональда Трампа не только на выборах в президенты США, но и на полях для гольфа. Конфузом закончилась попытка президента расслабиться и получить удовольствие от игры, передаёт TMZ.
Как уточняют журналисты, Трамп приехал поиграть в гольф в один из клубов Виргинии (неподалёку от Вашингтона). По "просочившемуся" в Сеть видео можно понять, что игра у президента не ладится: он никак не может попасть по мячу, а когда попадает, тот летит совсем не туда, куда нужно.
В конце концов одна из попыток заканчивается отправкой мяча в озеро, и президент не жалеет "лестных" слов.
"Ненавижу эту чёртову лунку", — комментирует президент свою неудачу.
В издании отмечают, что угроза для лунки вполне реальна: поле, как оказалось, принадлежит Трампу, так что он может в любой момент заказать изменение его конфигурации.
"У президента явно долгая история отношений с этой лункой. Причём не особо хорошая", — пишут в TMZ.
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