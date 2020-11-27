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Последнее желание Марадоны семья выполнять не стала

Мир

Семья умершего в среду легендарного футболиста Диего Марадоны не выполнила его последнее желание.

Последнее желание Марадоны семья выполнять не стала

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на друзей Марадоны, он хотел после смерти "быть забальзамированным и выставленным на показ для поклонников".

"Мы как-то обсуждали с ним идею установки статуи, а он сказал: Нет, я хочу, чтобы они забальзамировали меня!", — цитирует издание слова Мартина Аревало, журналиста, близкого приятеля экс-капитана сборной Аргентины. — Марадона хотел остаться с нами навсегда".

Одним из тех, кто присутствовал, когда Марадона высказал это пожелание, был его адвокат Матиас Морла, который предложил бывшему нападающему "Наполи" и "Бока Хуниорс" официально оформить его просьбу у нотариуса, что он — по сообщениям аргентинских СМИ — и сделал 13 октября. 13, сообщили аргентинские СМИ.

  • Семья, однако, посчитала правильным проигнорировать волю футболиста и похоронить Марадону вместе с его родителями на кладбище на окраине Буэнос-Айреса.

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Автор: Ольга Лебедева
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