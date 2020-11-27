Последнее желание Марадоны семья выполнять не стала

Семья умершего в среду легендарного футболиста Диего Марадоны не выполнила его последнее желание.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на друзей Марадоны, он хотел после смерти "быть забальзамированным и выставленным на показ для поклонников".

"Мы как-то обсуждали с ним идею установки статуи, а он сказал: Нет, я хочу, чтобы они забальзамировали меня!", — цитирует издание слова Мартина Аревало, журналиста, близкого приятеля экс-капитана сборной Аргентины. — Марадона хотел остаться с нами навсегда".

Одним из тех, кто присутствовал, когда Марадона высказал это пожелание, был его адвокат Матиас Морла, который предложил бывшему нападающему "Наполи" и "Бока Хуниорс" официально оформить его просьбу у нотариуса, что он — по сообщениям аргентинских СМИ — и сделал 13 октября. 13, сообщили аргентинские СМИ.

Семья, однако, посчитала правильным проигнорировать волю футболиста и похоронить Марадону вместе с его родителями на кладбище на окраине Буэнос-Айреса.

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