Похороны Марадоны обернулись беспорядками и столкновениями с полицией

Тысячи людей стеклись в четверг в Буэнос-Айрес, чтобы отдать дань уважения легенде футбола Диего Армандо Марадоне, который умер в среду в возрасте 60 лет.

Поток людей, пытавшихся пройти в Каса Росада (президентский дворец), где стоял гроб с телом футболиста, что полиция не справилась с задачей сдержать толпу и власти вынуждены были приостановить мероприятие, которое в какой-то момент стало угрожать общественной безопасности.

По сообщениям местных СМИ, когда болельщики попытались войти в правительственную резиденцию, возведенные ограждения были разрушены, и вспыхнули многочисленные потасовки с полицией.

Толпа, по сообщениям, встревожилась, когда было объявлено, что церемония закончится рано.

#Argentina: Right now, clash between the police and the fans of #DiegoMaradona during the farewell to their idol outside the Casa Rosada, the government palace.#MaradonaEterno #Maradona10 #CasaRosada

Video: @MicaCannataro pic.twitter.com/jrBlE0epzV