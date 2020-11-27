Похороны Марадоны обернулись беспорядками и столкновениями с полицией

Тысячи людей стеклись в четверг в Буэнос-Айрес, чтобы отдать дань уважения легенде футбола Диего Армандо Марадоне, который умер в среду в возрасте 60 лет.

Поток людей, пытавшихся пройти в Каса Росада (президентский дворец), где стоял гроб с телом футболиста, что полиция не справилась с задачей сдержать толпу и власти вынуждены были приостановить мероприятие, которое в какой-то момент стало угрожать общественной безопасности.

По сообщениям местных СМИ, когда болельщики попытались войти в правительственную резиденцию, возведенные ограждения были разрушены, и вспыхнули многочисленные потасовки с полицией.

Толпа, по сообщениям, встревожилась, когда было объявлено, что церемония закончится рано.

На кадрах с места событий видно, как полиция пытается сдержать людей с помощью щитов, а в них бросают снаряды. Были также применены резиновые пули и слезоточивый газ.

По окончании гражданской панихиды тело Марадоны перевезено на кладбище Jardin Bella Vista.