Похороны Марадоны обернулись беспорядками и столкновениями с полицией

Тысячи людей стеклись в четверг в Буэнос-Айрес, чтобы отдать дань уважения легенде футбола Диего Армандо Марадоне, который умер в среду в возрасте 60 лет.
Поток людей, пытавшихся пройти в Каса Росада (президентский дворец), где стоял гроб с телом футболиста, что полиция не справилась с задачей сдержать толпу и власти вынуждены были приостановить мероприятие, которое в какой-то момент стало угрожать общественной безопасности.
По сообщениям местных СМИ, когда болельщики попытались войти в правительственную резиденцию, возведенные ограждения были разрушены, и вспыхнули многочисленные потасовки с полицией.
Толпа, по сообщениям, встревожилась, когда было объявлено, что церемония закончится рано.
#Argentina: Right now, clash between the police and the fans of #DiegoMaradona during the farewell to their idol outside the Casa Rosada, the government palace.#MaradonaEterno #Maradona10 #CasaRosada
Video: @MicaCannataro pic.twitter.com/jrBlE0epzV— xinirim (@PersonalEscrito) November 26, 2020
На кадрах с места событий видно, как полиция пытается сдержать людей с помощью щитов, а в них бросают снаряды. Были также применены резиновые пули и слезоточивый газ.
По окончании гражданской панихиды тело Марадоны перевезено на кладбище Jardin Bella Vista.
VIDEO | Trasladan el cuerpo de Diego Maradona al cementerio en medio de un gran operativo de seguridad. Van hacia el cementerio de Bella Vista. Los incidentes precipitaron el final del velorio en la casa Rosada. La nota: https://t.co/2zJkl6vMbx pic.twitter.com/J17CKmDcVT— Diario Río Negro (@rionegrocomar) November 26, 2020
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