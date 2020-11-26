Трамп: конечно, если будет надо, я уйду. Но это будет неправильно

Действующий президент США, отвечая на вопрос журналистов о готовности передать власть сопернику по президентским выборам Джо Байдену, который всё громче говорит о своей победе, сказал:

"Конечно, я уйду, если выборщики решат, что победил Джо. Вы и сами это знаете. Но это будет большая ошибка, потому что эти выборы - сплошное мошенничество".

Трамп признал, что ему "будет непросто признать поражение" и сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.

Напомним, ранее он уже распорядился начать процедуру передачи власти.

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