Who is who в администрации Байдена и чего от них ждать

Джо Байден, спеша утвердиться в роли избранного президента США, произвёл ряд назначений на ключевые посты в своей администрации.

Кто эти люди и чего стоит ожидать России в случае, если попытки Трампа оспорить выборы не увенчаются успехом. Об этом "Правде.Ру" рассказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

— Судя по списку, представленному Байденом, в Белый дом возвращается старая команда.

Энтони Блинкен

Человек, близкий Байдену, разделяющий его философию, если так можно выразиться, его менталитет.

Он работал в Госдепе и в Совете национальной безопасности.

Он был архитектором санкционной политики после событий на Украине 2014 года. Именно он сформулировал идею, что реагировать Соединенные Штаты Америки должны системой санкций и на юго-восток Украины, и на Крым. В январе 2017 года после того, как администрация Байдена покинула Белый дом, Блинкен стал работать, подрабатывать, в том числе и обозревателем CNN. И там в январе 2017 года он сформулировал тоже концептуально идею того, что надо раскрутить всячески проблему русского следа в американских выборах 2016 года. И именно он был автором теории, что Трамп победил благодаря России. Впоследствии эта идея была реализована в работе комиссии Мюллера, созданной в мае 2017 года. По американским данным, которые уже просочились в солидную американскую печать, Блинкен получил напутствие от Байдена быть более жестким, занять более агрессивную политику в отношении некоторых лидеров стран, которые Соединенные Штаты Америки считают своими противниками или конкурентами, в том числе, естественно, и президента Российской Федерации.

Вот все, что можно сказать о Блинкене с точки зрения основных моментов, которые характеризуют его отношение к России и к его биографии.

Могу только добавить, что Блинкен — не тяжеловес американской политики. И тот факт, что первые назначения были в области внешней политики, говорит о том, что на директивном уровне внешнюю политику будет реализовывать сам Байден.

Мы не будем говорить, кто за ним стоит и кто дергает за ниточки, но он не растит себе таких конкурентов в виде Керри, Клинтон, может быть, в виде Помпео — то есть тех, которые претендуют на собственную точку зрения в области внешней политики.

Как раз Блинкен — это тот человек, которые, скорее, будет как вопросительный знак говорить "чего изволите" и старательно выполнять все то, что от него хочет Байден.

Это главная ценность Блинкена в глазах Байдена.

Линде Томас

Посол США в ООН. Это интересное назначение.

Поскольку это, насколько я понимаю, чистой воды афроамериканка. Она профессиональный дипломат, 35 лет она проработала в системе Госдепа и, в том числе, была много раз послом в различных африканских странах.

Ее назначение — действительно интересный сдвиг, возможно, приоритетов американской внешней политики на Африку.

То есть действительно Африка сегодня будет одним из главных приоритетов использования мягкой силы.

Чем это вызвано? Может быть, действительно как форма поддержки афроамериканского движения — подчеркнуть их исторические корни. Есть ли какой-то в этом глубинный смысл или что-то иное — сказать довольно сложно.

Применительно к нам, может быть, это подчеркивает, что вы знаете наш военный объект в Судане и то, что Китай проникает очень широко сейчас в Африку, и то, что Африка — один из важных приоритетов Евросоюза, кстати. Это у нас мало знают. Сегодня Африка становится одним из важных внешнеполитических приоритетов и форм конкурентной борьбы между сверхдержавами.

Я имею в виду и Евросоюз, и Россию, и Китай. Такая история. Так это можно понять, почему она стала именно послом США в ООН. Хотя сначала называлась другая фамилия.

Джейк Салливан

Советник по вопросам нацбезопасности. Он уже назначался на этот пост в 2013 году.

Вот вам лишнее доказательство, что у Байдена будет старая испытанная команда.

Я думаю, что это человек, который дополняет Блинкена. И в этом плане это тоже такой упор на жесткое противостояние с Россией. Еще очень важную роль он сыграл ранее в создании и разработке ядерной сделки с Ираном. Я думаю, так Байден пытается вернуться к формату Обамы. Может быть, замириться с Китаем.

Вероятно, сейчас сирийская тематика "Асад должен уйти" в той или иной форме вновь будет возрождена в американских приоритетах на Ближнем и Среднем Востоке.