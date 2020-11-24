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Трамп "дал добро" на передачу власти

Мир

Действующий президент США Дональд Трамп дал указание членам своей команды начинать "первоначальные процедуры" по передачи власти команде Джо Байдена.

О чём по сложившейся традиции сообщил в Twitter:

Трамп "дал добро" на передачу власти. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Как следует из текста твита, хотя Эмили Мерфи, главе Управления по общим вопросам администрации США, президент и дал добро на запуск юридических процессов "переходного периода", сам Трамп отступать и сдаваться пока не намерен. И будет продолжать судебные тяжбы, поскольку верит в свою победу:

"Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим".

Автор: Ольга Лебедева
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