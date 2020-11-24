Действующий президент США Дональд Трамп дал указание членам своей команды начинать "первоначальные процедуры" по передачи власти команде Джо Байдена.
О чём по сложившейся традиции сообщил в Twitter:
Как следует из текста твита, хотя Эмили Мерфи, главе Управления по общим вопросам администрации США, президент и дал добро на запуск юридических процессов "переходного периода", сам Трамп отступать и сдаваться пока не намерен. И будет продолжать судебные тяжбы, поскольку верит в свою победу:
"Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим".
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.