Трамп "дал добро" на передачу власти

Действующий президент США Дональд Трамп дал указание членам своей команды начинать "первоначальные процедуры" по передачи власти команде Джо Байдена.

О чём по сложившейся традиции сообщил в Twitter:

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Как следует из текста твита, хотя Эмили Мерфи, главе Управления по общим вопросам администрации США, президент и дал добро на запуск юридических процессов "переходного периода", сам Трамп отступать и сдаваться пока не намерен. И будет продолжать судебные тяжбы, поскольку верит в свою победу: