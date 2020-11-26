Процесс передачи власти в США запущен и будет лишь набирать обороты

Вчера стало известно, что Джо Байден, уже отпраздновавший победу на президентских выборах, несмотря на то что пересчёт голосов в нескольких штатах всё ещё идёт, получил-таки допуск к секретным документам, которые разведслужбы готовят для президента страны.

То есть, процесс передачи власти в США запущен.

Своим мнением об этом с "Правдой.Ру" поделился американист Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

— Так как все-таки у Трампа пока не получается переломить ситуацию, он прекрасно понимает, что власть уходит из его рук. Именно поэтому он дал согласие на запуск необходимых в таком случае процедур.

Но, заметьте, лишь после заявления Байдена, что в отношении Трампа не будет никаких расследований. Не будет Байден мстить Трампу.

Наверное, Трамп приходит к пониманию, что точка невозврата преодолена. И процессы, которые уже, в принципе, запущены — переход власти — уже не остановить.

Что может повлиять на это? Только фактура о фальсификации. Но её должно быть достаточно много, чтобы изменить исход выборов.

А набрать не получается. В Пенсильвании не получается это сделать. Трамп не будет Трампом, если перестанет бороться. Он будет и дальше демонстрировать бойцовские качества.

Но движущие силы уже запущены, процесс пошёл. Байден сейчас формирует команду. Первоначальный список даже огласил. Возможны изменения.

Еще будет утряска. Время до 20 января есть. Пока же потихоньку Байден начнёт вникать в президентскую повестку.