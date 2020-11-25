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Три урока Трампа: чем запомнился уходящий президент

Мир

Трамп останется в памяти мирового сообщества надолго, даже если не вернётся во власть в 2024 году.

Три урока Трампа: чем запомнился уходящий президент

Какие выводы стоит сделать, что можно вспомнить о его работе, какие уроки нужно извлечь? Рассказывает Валерий Гарбузов, директор института США и Канады РАН. Только на сайте "Правда. Ру".

Первый урок: не хочешь меняться — получишь Трампа

"Трамп — феномен, конечно.

Первый урок: его должны извлечь республиканцы — не хочешь меняться — получишь Трампа.

То есть партия, которая не реформировалась десятилетиями, которая не видела проблем страны, получила человека, который с помощью механизмов избирательной системы захватил и пытался навязать свою повестку дня. А демократы, недовольные этим, пытались от него избавиться. С третьей попытки они это сделали.

Вот это главный урок", — рассказывает Гарбузов.

Второй урок: сложные проблемы необходимо решать через консенсус

Второй урок: Трамп, конечно, обозначал важные проблемы, которые накапливались десятилетиями, но решать их предлагал очень быстро и радикально. И это ещё один момент, который вызвал отторжение со стороны демократов, уверен эксперт.

Трамп нанёс удар по двухпартийному консенсусу, на котором держалась вся политическая система США. Нанеся такой удар, он вызвал ответную реакцию демократов.

"Вот это второй урок: все сложные проблемы необходимо решать через консенсус с оппонентом, тогда решение этих проблем никто не будет оспаривать", — комментирует Гарбузов.

Третий урок: культ личности Трампа не оправдал себя

Третий урок касается России: у нас был создан культ личности Трампа. И все средства массовой информации, и политическая элита все эти четыре года только и ждали от Трампа какого-то чуда в российско-американских отношениях. А его не произошло.

"Трамп сам себе лепил иллюзорный образ, который вселял некоторые надежды. Поскольку это все было иллюзорно, то, естественно, не привело абсолютно ни к каким прорывам, ни к каким-то конкретным решениям.

Это единственный президент США за последние десятилетия, который сочетал пророссийскую риторику с жёсткой антироссийской политикой в одном лице.

Такого не было ни у кого", — отмечает Гарбузов.

И три вышеуказанных урока пригодятся как нам, так и американцам — они универсальны, подытоживает эксперт.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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