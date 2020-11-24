"Всё для милых США" — Украине светит миллиардный иск от Китая

Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" намерены взыскать с Украины ущерб в размере $3,5 млрд.

Ещё 4 сентября 2020 года инвесторы ПАО "Мотор Сич" из КНР направили Минюсту Незалежной уведомление об инвестиционном споре, в котором, в частности, указано, что власти страны "экспроприировали их инвестиции" и нарушили ещё ряд их прав, прописанных в Соглашении от 31 октября 1992 года между правительствами двух стран.

По словам Александра Гончарова, директора Института развития экономики Украины, "экспроприация инвестиций" произошла из-за того, что

"Киев выполнял волю Вашингтона, не желающего передачи современных технологий Китаю.пойдя на поводу у США Украина окончательно уничтожает свой рынок авиастроения и полностью становится аграрной страной".

Однако расплачиваться за это придётся украинцам, причём из своего кармана. Бюджет страны это уже ощутил:

как только стало известно об иске КНР в международный арбитраж, Турция отказалась закупать украинские авиадвигатели для беспилотников.

Откуда Украине брать эти деньги в случае проигрыша суда?

Как отмечает Гончаров,

ВВП Украины "стремительно" падает.

Новых источников пополнения бюджета нет и не предвидится.

Стране нужно выполнять обязательства по ОВГЗ и кредитным обязательствам МВФ.

"Выход один, — говорит эксперт. — Это традиционный путь наших властей — повышать налоги. Но так как и их повышать уже некуда, дополнительная налоговая нагрузка ляжет в цены. В первую очередь — на энергоресурсы и тарифы ЖКХ.

С кем было бы выгоднее

Денежная масса в Китае достигла $25 трлн. Для сравнения — в США она составляет $16 трлн.

Украине, естественно, выгодно было бы работать с теми, у кого больше денег.

Тем более, что этот "кто-то" совсем был не против поработать вместе с Украиной: национальный инвестор Китая — биржа Bohai Commodity Exchange — приобрела украинский банк реконструкции и развития и половину контроля над украинской биржей ценных бумаг — ПФТС.