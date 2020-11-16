Кличко не устроила работа системы "Дій вдома"

Во многих странах для мониторинга перемещений населения ввели различные электронные системы, и Украина не стала исключением.

Однако, как водится, что-то пошло не так: система "Дій вдома", благодаря которой можно было бы отслеживать перемещения уже заразившихся граждан, в строй введена, но не работает.

Работу системы прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. По словам политика, проблем с "Дій вдома" весьма много.

"У нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов разрыва цепи передачи вируса", — высказался мэр.

Недовольны системой и простые украинцы: рейтинг приложения в системе GooglePlay составляет всего 1,4 балла из 5.

"Делюсь впечатлениями. Без матов — никак. Уже глаз дёргается! Почему столько отзывов негативных, а разработчики не шевелятся исправлять?", — комментирует одна из оставивших отзыв.

По материалам сайта regnum.ru.