New York Post: жители Нью-Йорка массово покидают город

Примерно 300 тысяч семей покинули Нью-Йорк с марта, спасаясь от пандемии и роста насильственной преступности в виде уличных беспорядков.
Данные почтовой службы США, полученные New York Post, показали, что с 1 марта по 31 октября было подано более 295 тысяч запросов на изменение адреса жителями, переезжающими из пяти районов города.
"Только в марте-июле в почтовую службу было подано почти 245 тысяч уведомлений о переезде, по сравнению со 101 тысячей годом ранее. Люди бежали от Covid-19, экономических проблем, рост преступности и проблемных школ.
Опрос Манхэттенского Института, проведенный с 13 июля по 3 августа, показал, что 44% жителей Нью-Йорка, которые зарабатывают более $100 тысяч в год, подумывали о переезде из города с марта. Почти две трети заявили, что считают нынешние условия "новой нормой" для города. Респонденты заявили, что их качество жизни ухудшилось, а удовлетворенность городом упала вдвое.
По данным New York Post,
"Попытки губернатора Эндрю Куомо убедить богатых ньюйоркцев вернуться в город, по-видимому, не возымели особого эффекта. По состоянию на октябрь более 16 тысяч на Манхэттене оставались пустыми, что было самым большим показателем за последние 14 лет", — пишет New издание.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.