New York Post: жители Нью-Йорка массово покидают город

Примерно 300 тысяч семей покинули Нью-Йорк с марта, спасаясь от пандемии и роста насильственной преступности в виде уличных беспорядков.

Данные почтовой службы США, полученные New York Post, показали, что с 1 марта по 31 октября было подано более 295 тысяч запросов на изменение адреса жителями, переезжающими из пяти районов города.

"Только в марте-июле в почтовую службу было подано почти 245 тысяч уведомлений о переезде, по сравнению со 101 тысячей годом ранее. Люди бежали от Covid-19, экономических проблем, рост преступности и проблемных школ.

New York Post напоминает:

в штате Нью-Йорк зарегистрировано более 33 тысяч Covid-19 смертей — больше всего в стране, из них более 24 тысяч — в самом Нью-Йорке;

в городе были одни из самых жестких экономических блокировок в стране, чтобы сдержать распространение вируса, что привело к тому, что тысячи ресторанов, магазинов и других фирм разорились;

Нью-Йорк входит в число многих крупных городов США, которые были потрясены протестами Black Lives Matter, жестокими беспорядками и грабежами после смерти Джорджа Флойда в полицейском участке Миннеаполиса в мае.

с января по сентябрь в Нью-Йорке было совершено 344 убийства (в 2019 — 335 завесь год);

количество перестрелок выросло на 94%.

Опрос Манхэттенского Института, проведенный с 13 июля по 3 августа, показал, что 44% жителей Нью-Йорка, которые зарабатывают более $100 тысяч в год, подумывали о переезде из города с марта. Почти две трети заявили, что считают нынешние условия "новой нормой" для города. Респонденты заявили, что их качество жизни ухудшилось, а удовлетворенность городом упала вдвое.

Куда бегут нью-йоркцы

По данным New York Post,

большинство семей переехали в соседний Нью-Джерси,

более 13 тысяч семей — во Флориду,

почти 9 тысяч — в Лос-Анджелес.