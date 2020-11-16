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New York Post: жители Нью-Йорка массово покидают город

Примерно 300 тысяч семей покинули Нью-Йорк с марта, спасаясь от пандемии и роста насильственной преступности в виде уличных беспорядков.

New York Post: жители Нью-Йорка массово покидают город

Данные почтовой службы США, полученные New York Post, показали, что с 1 марта по 31 октября было подано более 295 тысяч запросов на изменение адреса жителями, переезжающими из пяти районов города.

"Только в марте-июле в почтовую службу было подано почти 245 тысяч уведомлений о переезде, по сравнению со 101 тысячей годом ранее. Люди бежали от Covid-19, экономических проблем, рост преступности и проблемных школ.

New York Post напоминает:

  • в штате Нью-Йорк зарегистрировано более 33 тысяч Covid-19 смертей — больше всего в стране, из них более 24 тысяч — в самом Нью-Йорке;
  • в городе были одни из самых жестких экономических блокировок в стране, чтобы сдержать распространение вируса, что привело к тому, что тысячи ресторанов, магазинов и других фирм разорились;
  • Нью-Йорк входит в число многих крупных городов США, которые были потрясены протестами Black Lives Matter, жестокими беспорядками и грабежами после смерти Джорджа Флойда в полицейском участке Миннеаполиса в мае.
  • с января по сентябрь в Нью-Йорке было совершено 344 убийства (в 2019 — 335 завесь год);
  • количество перестрелок выросло на 94%.

Опрос Манхэттенского Института, проведенный с 13 июля по 3 августа, показал, что 44% жителей Нью-Йорка, которые зарабатывают более $100 тысяч в год, подумывали о переезде из города с марта. Почти две трети заявили, что считают нынешние условия "новой нормой" для города. Респонденты заявили, что их качество жизни ухудшилось, а удовлетворенность городом упала вдвое.

Куда бегут нью-йоркцы

По данным New York Post,

  • большинство семей переехали в соседний Нью-Джерси,
  • более 13 тысяч семей — во Флориду,
  • почти 9 тысяч — в Лос-Анджелес.

"Попытки губернатора Эндрю Куомо убедить богатых ньюйоркцев вернуться в город, по-видимому, не возымели особого эффекта. По состоянию на октябрь более 16 тысяч на Манхэттене оставались пустыми, что было самым большим показателем за последние 14 лет", — пишет New издание.

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