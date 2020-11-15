Ранее в Минске протестующие организовали "площадь перемен" во дворе на улице Червякова.
Там был установлен мемориал погибшему Роману Бондаренко. На место прибыли несколько автобусов с силовиками и провели задержания с использованием спецсредств.
Сейчас большинство протестующих покинули "площадь перемен". Силовики продолжают оттеснять участников протеста.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.