В Минске разогнали "площадь перемен"

Ранее в Минске протестующие организовали "площадь перемен" во дворе на улице Червякова.

Там был установлен мемориал погибшему Роману Бондаренко. На место прибыли несколько автобусов с силовиками и провели задержания с использованием спецсредств.

Сейчас большинство протестующих покинули "площадь перемен". Силовики продолжают оттеснять участников протеста.