Сложная ситуация возникла в нескольких районах НКР. После объявления мира и "раздела" территории часть населённых пунктов оказалась в документации "передана Азербайджану". В результате недовольные жители НКР, которые отказываются "входить в состав Азербайджана", начали сжигать дома.
По данным BBC, дома поджигают жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов. Кроме того, под угрозой оказываются также местные магазины и прочие постройки.
Жители массово покидают "азербайджанские" поселения, передают корреспонденты BBC.
"На дороге, связывающей Кельбаджарский район с Арменией, [корреспонденты BBC] наблюдали грузовики, полностью загруженные домашним скарбом, легковушки с навьюченными на них шкафами и холодильниками и даже коров и овец, которых армяне перегоняли в сторону Армении", — пишут в Twitter журналисты.
По данным сайта regnum. ru.
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