Жители НКР сжигают дома и эвакуируются из "азербайджанских" районов

Сложная ситуация возникла в нескольких районах НКР. После объявления мира и "раздела" территории часть населённых пунктов оказалась в документации "передана Азербайджану". В результате недовольные жители НКР, которые отказываются "входить в состав Азербайджана", начали сжигать дома.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

По данным BBC, дома поджигают жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов. Кроме того, под угрозой оказываются также местные магазины и прочие постройки.

Жители массово покидают "азербайджанские" поселения, передают корреспонденты BBC.

"На дороге, связывающей Кельбаджарский район с Арменией, [корреспонденты BBC] наблюдали грузовики, полностью загруженные домашним скарбом, легковушки с навьюченными на них шкафами и холодильниками и даже коров и овец, которых армяне перегоняли в сторону Армении", — пишут в Twitter журналисты.

По данным сайта regnum. ru.