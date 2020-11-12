"Фиговый лист диктатуры": Штаты грозят Китаю новыми санкциями

Политики США по-прежнему недовольны происходящим в Гонконге. По данным Роберта О'Брайена, советника президента США, на страну "опустилась диктатура", что грозит окончательным подавлением оппозиции и "китайской рукой" в руководстве страны.

Напомним: ранее в Китае вышла скандальная резолюция, суть которой заключалась в дисквалификации всех законодателей Гонконга, признанных "нелояльными". Для процесса дисквалификации, согласно тексту резолюции, не нужен оказался даже суд, и по итогу в законодательном совете Гонконга случились массовые отставки.

"Этот шаг даёт понять, что на Гонконг опустилась диктатура, и что Коммунистическая партия Китая может искоренить все оппозиционные мысли в законодательном органе. Больше нет разделения властей, больше нет принципа "одна страна — две системы", и, следовательно, больше нет Гонконга, каким мы его знаем", — высказался для Bloomberg News Фернандо Чунг, один из законодателей Гонконга.

О'Брайен отметил, что в США "найдут и привлекут к ответственности лиц, виновных за подавление свободы Гонконга".

"Принцип "одна страна — две системы" теперь представляет собой "фиговый лист" для китайской диктатуры", — высказался он.

По материалам сайта bloomberg. com.