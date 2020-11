Помпео пообещал США плавный переход ко второй администрации Трампа

Госдепартамент Соединённых Штатов привержен плавному переходу… ко второй администрации Трампа.

Так заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео. Стоит ли говорить, какую бурю возмущения со стороны демократов и ряда СМИ он этим вызвал?

Хотя демократы объявили о победе, а главные СМИ страны приветствовали "избранного президента Джо Байдена", Помпео отказался работать с переходной командой Байдена. О чём и объявил на сегодняшнем брифинге.

.@SecPompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration."

