Помпео пообещал США плавный переход ко второй администрации Трампа

Госдепартамент Соединённых Штатов привержен плавному переходу… ко второй администрации Трампа.

Так заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео. Стоит ли говорить, какую бурю возмущения со стороны демократов и ряда СМИ он этим вызвал?

Хотя демократы объявили о победе, а главные СМИ страны приветствовали "избранного президента Джо Байдена", Помпео отказался работать с переходной командой Байдена. О чём и объявил на сегодняшнем брифинге.

"В какой момент задержка препятствует плавному переходу, который представляет угрозу для национальной безопасности? " — спросил его репортер. "Там будет гладкая трансформация ко второй администраци Трампа, — с улыбкой ответил Помпео.

.@SecPompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration." Full video here: https://t.co/6Rou91HQxv pic.twitter.com/MU9Gp2QWnq — CSPAN (@cspan) November 10, 2020

Госсекретарь настаивал на том, что каждый законный голос должен быть подсчитан — такова, напомним, официальная позиция администрации Трампа, поскольку она ставит под сомнение предварительные результаты из нескольких штатов, — и что избирательный процесс еще далек от завершения.

"В Соединенных Штатах есть избирательная система, которая глубоко заложена в нашей Конституции. И мы должны быть уверены, что все сделаем правильно", — добавил Помпео.

Отвечая на вопрос, не дискредитирует ли отказ Трампа признать "усилия Госдепартамента по поощрению свободных и справедливых выборов за рубежом", Помпео назвал этот вопрос "нелепым".

Однако сторонников Байдена это не устроило. Конгрессмен Хоакин Кастро (штат Техас) обвинил Помпео в "подрыве верховенства закона и демократии здесь, дома и во всем мире", заявив, что "выборы закончились" и что Трамп проиграл.

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Актер и общественный активист движения демократов Джон Кьюсак назвал Помпео человеком, который выступает за "белый националистический христианский этногосударственный фашизм":

К слову, сегодня стало известно, что объявленная победа Байдена на президентских выборах — далеко не объективный факт. Об этом — в материале "Правда.Ру":

Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса