Шарий назвал сотрудников СБУ "упоротыми животными"

Популярный на Украине блогер Анатолий Шарий прокомментировал уголовное дело, которое против него завели в СБУ. Ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины" за публикацию карты страны без Крыма и Донбасса.

Сам блогер утверждает, что взял эту карту с официального сайта Министерства охраны здоровья Украины.

"На этой карте Крым и части Донецкой и Луганской областей вроде как немного не наши. Но умники пришли и сказали: "Нет, там есть пунктирчик, видишь? Пунктирчик. Значит, они наши. Просто мы не знаем, что там творится", — пояснил Шарий.

Он также назвал сотрудников СБУ "упоротыми животными" из-за того, что они не понимают разговорную речь и не хотят услышать его доводы.