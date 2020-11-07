В следующем году Украине удастся избежать дефолта без денег Международного валютного фонда. Однако будет "очень сложно".
Такое мнение выразил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Если говорить такими категориями большими, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год пройдём. Нам будет очень-очень сложно, и я бы не рассматривал такие сценарии вообще, я бы всё-таки полагался на команду наших переговорщиков, у нас министр финансов этим занимается. Я бы ожидал позитивных сигналов, как приезд миссии к нам или за ним второй транш по программе stand by действующей, я бы рассчитывал на успешные переговоры", — пояснил чиновник.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.