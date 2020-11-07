На Украине уверены, что дефолта удастся избежать

В следующем году Украине удастся избежать дефолта без денег Международного валютного фонда. Однако будет "очень сложно".

Такое мнение выразил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.