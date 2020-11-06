Хайко Маас: Америка — это больше, чем шоу одного человека

Власти Германии, ранее не захотевшие ещё один срок терпеть Дональда Трампа, продолжили давать прогнозы на американо-германские отношения. По мнению министра иностранных дел страны Хайко Мааса, после подведения итогов выборной гонки эти отношения могут обостриться.

"Америка — это больше, чем шоу одного человека. Тот, кто в такой ситуации продолжает подливать масла в огонь, сам действует безответственно", — высказался Маас.

На текущий момент в США возникли серьёзные политические разногласия, но они преодолимы. Очень важно, чтобы по итогам выбором не была подорвана вера в то, что они могут и должны быть честными и справедливыми.

Напомним: Дональд Трамп уже успел неоднократно заявить о своей победе, не дожидаясь финальных результатов от избирательных комиссий. Политика также пришлось снимать с эфира американских каналов из-за жёстких и бездоказательных высказываний о конкурентах.

По материалам сайта regnum. ru.