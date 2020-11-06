Представители сразу нескольких крупных кабельных каналов Штатов предпочли экстренно прервать показ выступления Дональда Трампа. По уточнённым данным, отказались от трансляции на MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC.
Причина внезапного "отключения Трампа" — его высказывания по текущей ситуации на выборах. Начав более-менее мирно, Трамп постепенно перешёл к обличительной риторике и прямо обвинил своего оппонента в махинациях с голосами избирателей.
"Мы прерываем трансляцию, поскольку то, что президент Соединённых Штатов сейчас сказал, по большей части полностью неверно", — высказался ведущий CNBC Шепард Смит.
По мнению экспертов СМИ, Трампу необходимо было предоставить доказательства, потому что беспочвенные обвинения — не то, чего ждут от президента (которым Трамп пока остаётся).
Напомним: ситуация остаётся напряжённой, пока итоговый результат выборов неизвестен. Во многих городах Штатов начались митинги.
По материалам сайта aif.ru.
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