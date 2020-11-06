Американские каналы отказались транслировать речь Трампа

Представители сразу нескольких крупных кабельных каналов Штатов предпочли экстренно прервать показ выступления Дональда Трампа. По уточнённым данным, отказались от трансляции на MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC.

Причина внезапного "отключения Трампа" — его высказывания по текущей ситуации на выборах. Начав более-менее мирно, Трамп постепенно перешёл к обличительной риторике и прямо обвинил своего оппонента в махинациях с голосами избирателей.

"Мы прерываем трансляцию, поскольку то, что президент Соединённых Штатов сейчас сказал, по большей части полностью неверно", — высказался ведущий CNBC Шепард Смит.

По мнению экспертов СМИ, Трампу необходимо было предоставить доказательства, потому что беспочвенные обвинения — не то, чего ждут от президента (которым Трамп пока остаётся).

Напомним: ситуация остаётся напряжённой, пока итоговый результат выборов неизвестен. Во многих городах Штатов начались митинги.

По материалам сайта aif.ru.