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В Японии хотят развивать военное сотрудничество с США

Вне зависимости от того, кто будет "у руля" в Вашингтоне по итогам выборов, политики Токио готовы выстраивать с ним продуктивные отношения. В частности, Япония хотела бы более плотного военного сотрудничества.

В Японии хотят развивать военное сотрудничество с США

Рассказывая о возможных переменах в американо-японских отношениях, министр обороны страны Нобуо Киси подчеркнул: комментариев именно по выборам он не даст, но на совместную работу и взаимопомощь рассчитывает.

"Вне зависимости от результатов [выборов] мы будем продвигать японо-американское военное сотрудничество", — уверен Киси.

Такие заявления интересны на фоне усиления влияния Китая, который активно модернизирует свой флот и увеличивает напряжённость в отношениях с рядом стран (например, Австралией).

Ранее надежду на то, что американо-японские отношения будут стабильными и принесут выгоду обеим сторонам, выразил Ёсихидэ Суга.

По материалам сайта regnum.ru.

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