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Эрдогану не понравились слова Макрона об исламе

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике слова французского лидера Эммануэля Макрона об исламе. По мнению Эрдогана, Макрона необходимо лечить от психических расстройств.

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств. Обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Мы должны помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции", - утверждает Эрдоган.

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