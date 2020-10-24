Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике слова французского лидера Эммануэля Макрона об исламе. По мнению Эрдогана, Макрона необходимо лечить от психических расстройств.
"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств. Обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Мы должны помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции", - утверждает Эрдоган.
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