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Лукашенко: сыры — это хорошее антиковидное лекарство

На фоне роста сводок по заболевшим коронавирусом Александр Лукашенко продолжает искать оригинальные "народные" средства от болезни. В частности, пресс-служба Лукашенко опубликовала новый "авторитетный совет" белорусского президента о правильном питании.

Лукашенко: сыры — это хорошее антиковидное лекарство

Данные, представленные в официальном Telegram-канале пресс-службы лидера Белоруссии, дают возможность лицезреть поездку Лукашенко на одну из ярмарок страны. Президент, прогуливаясь по ярмарке продуктов из молока (в частности, сыров), отмечает, что "сыры полезны при коронавирусе".

"Ну, правильно, сыры — это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали", — рассказывает Лукашенко.

Напомним: ранее белорусский президент советовал "от коронавируса" мёд, водку и отдых в бане, а также обвинял митингующих страны в том, что они "разносят вирус".

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