Полиция Праги разогнала протестующих против COVID-ограничений

В воскресенье в Праге проходила акция протеста против введения коронавирусных ограничений. Чешский спецназ применил слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет, чтобы разогнать толпу протестующих, которые отказались покинуть Староместскую площадь Праги.

Демонстранты, которых местные СМИ идентифицировали как радикально настроенных фанатов различных спортивных команд, вступили в столкновения с полицией, забрасывая стражей порядка камнями и петардами. Сообщается, что в перестрелке пострадали несколько десятков человек, в том числе сотрудники полиции.

Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c — CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020

С чего всё началось

Люди вышли на митинг, чтобы выразить несогласие с реакцией правительства на эпидемию Covid-19.

Несогласных возмутило то, что в Чехии

запретили собрания численностью более 500 человек,

введено требование ношения масок и соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров.

Муниципальные власти подсчитали, что на площадь пришло около 2 тысяч человек, и приказали митингующим разойтись. В то время как большинство демонстрантов подчинились, некоторые отказались и вступили в столкновения с полицией. Арестованы десятки человек.

Последствия

Министр внутренних дел Ян Хамачек высоко оценил действия полиции и обвинил "несколько сотен хулиганов” в подстрекательстве к насилию.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил чешским СМИ, что он "шокирован действиями бунтовщиков" и обвинил их в том, что они подвергают опасности себя и других:

"Я за суровое наказание в их случае", — сказал он.

Как следует из заявления полиции, перестрелка была заранее спланирована группой организованных нарушителей спокойствия.

"Удалось перехватить часть людей, которые шли на площадь с намерением подраться. У них изъяли оружие, пиротехнику и другие опасные предметы", — написано в полицейском Твиттер: