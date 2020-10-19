Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Талибы* обвиняют Вашингтон в нарушении мирного соглашения
В водохранилище в Калмыкии массово погибла рыба
На Урале СМИ сообщили о принудительной стерилизации женщин-инвалидов
Перемирие в Нагорном Карабахе опять сорвано
В России заработал новый способ покупки ОСАГО
На Урале больной коронавирусом сбежал из больницы и умер в лесу
Рита Дакота купила две студии в Москве
Навальный рассказал о самочувствии и сравнил себя с Железным Дровосеком
Школьник украл у матери 120 тысяч рублей и потратил их на игры

Полиция Праги разогнала протестующих против COVID-ограничений

В воскресенье в Праге проходила акция протеста против введения коронавирусных ограничений. Чешский спецназ применил слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет, чтобы разогнать толпу протестующих, которые отказались покинуть Староместскую площадь Праги.

Демонстранты, которых местные СМИ идентифицировали как радикально настроенных фанатов различных спортивных команд, вступили в столкновения с полицией, забрасывая стражей порядка камнями и петардами. Сообщается, что в перестрелке пострадали несколько десятков человек, в том числе сотрудники полиции.

С чего всё началось

Люди вышли на митинг, чтобы выразить несогласие с реакцией правительства на эпидемию Covid-19.

Несогласных возмутило то, что в Чехии

  • запретили собрания численностью более 500 человек,
  • введено требование ношения масок и соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров.

Муниципальные власти подсчитали, что на площадь пришло около 2 тысяч человек, и приказали митингующим разойтись. В то время как большинство демонстрантов подчинились, некоторые отказались и вступили в столкновения с полицией. Арестованы десятки человек.

Последствия

Министр внутренних дел Ян Хамачек высоко оценил действия полиции и обвинил "несколько сотен хулиганов” в подстрекательстве к насилию.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил чешским СМИ, что он "шокирован действиями бунтовщиков" и обвинил их в том, что они подвергают опасности себя и других:

"Я за суровое наказание в их случае", — сказал он.

Как следует из заявления полиции, перестрелка была заранее спланирована группой организованных нарушителей спокойствия.

"Удалось перехватить часть людей, которые шли на площадь с намерением подраться. У них изъяли оружие, пиротехнику и другие опасные предметы", — написано в полицейском Твиттер:

Полиция Праги разогнала протестующих против COVID-ограничений. оружие протестующих
© twitter.com
Последние материалы
Полиция Праги разогнала протестующих против COVID-ограничений
Митинги памяти обезглавленного учителя прошли по всей Франции
Москва не будет расследовать убийство чеченцем учителя в Париже
В водохранилище в Калмыкии массово погибла рыба
На Урале СМИ сообщили о принудительной стерилизации женщин-инвалидов
Перемирие в Нагорном Карабахе опять сорвано
Эрдоган: сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют оружие Еревану
Воскресенье в Белоруссии: протесты, задержания, резиновые пули
В России заработал новый способ покупки ОСАГО
"Динамо" и "Уфа" назначили новых тренеров: будет ли интрига в РПЛ?
Популярное
Общество
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Новости Украины
Родители Зеленского стесняются выходить на улицу из-за сына
Российский шоу-бизнес
"Придумала себе какой-то секс". Вовк осудила Шукшину за поздний брак
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Китай раздавит Австралию за синофобию
Алиев готовится выступить перед народом Азербайджана
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии
Брежневский застой или апогей социализма?
Второй признак жизни обнаружен на Венере
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников