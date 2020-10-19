В воскресенье в Праге проходила акция протеста против введения коронавирусных ограничений. Чешский спецназ применил слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет, чтобы разогнать толпу протестующих, которые отказались покинуть Староместскую площадь Праги.
Демонстранты, которых местные СМИ идентифицировали как радикально настроенных фанатов различных спортивных команд, вступили в столкновения с полицией, забрасывая стражей порядка камнями и петардами. Сообщается, что в перестрелке пострадали несколько десятков человек, в том числе сотрудники полиции.
Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c— CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020
Люди вышли на митинг, чтобы выразить несогласие с реакцией правительства на эпидемию Covid-19.
Несогласных возмутило то, что в Чехии
Муниципальные власти подсчитали, что на площадь пришло около 2 тысяч человек, и приказали митингующим разойтись. В то время как большинство демонстрантов подчинились, некоторые отказались и вступили в столкновения с полицией. Арестованы десятки человек.
October 18, 2020
Министр внутренних дел Ян Хамачек высоко оценил действия полиции и обвинил "несколько сотен хулиганов” в подстрекательстве к насилию.
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил чешским СМИ, что он "шокирован действиями бунтовщиков" и обвинил их в том, что они подвергают опасности себя и других:
"Я за суровое наказание в их случае", — сказал он.
Как следует из заявления полиции, перестрелка была заранее спланирована группой организованных нарушителей спокойствия.
"Удалось перехватить часть людей, которые шли на площадь с намерением подраться. У них изъяли оружие, пиротехнику и другие опасные предметы", — написано в полицейском Твиттер:
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.