Тысячи людей вышли на улицы Минска в воскресенье на ставшую уже традицией протестную акцию.
В это воскресенье шествие было названо его организаторами "партизанским маршем". Большая группа протестующих, состоящая из нескольких тысяч человек, прошла маршем через центр города. У них на пути были выставлены кордоны спецназа, из-за чего курс колонн несколько раз менялся.
Колонна протестующих на площади Ванеева pic.twitter.com/ZQEJsuUvoI— Onliner (@OnlinerBY) October 18, 2020
Как рассказывают местные СМИ, между демонстрантами и полицией вспыхивали спорадические потасовки, десятки человек были задержаны.
Самый крупный инцидент произошел у торгового центра "Беларусь", где группа протестующих забросала камнями автомобили полицейских, сообщили в полиции.
Так люди разбегались после взрывов возле универмага «Беларусь». pic.twitter.com/NJh9WsVB48— TUT.BY (@tutby) October 18, 2020
Правоохранители разогнали группу, сделав предупредительные выстрелы резиновыми пулями в воздух.
МВД сообщает, что некоторые задержанные были экипированы выкидным холодным оружием:
В Бресте у протестующего мужчины нашли кожаные нарукавники со встроенным лезвием и механизмом его выдвижения https://t.co/jSrdFmJZYK pic.twitter.com/aJfkKwRjyu— МВД Беларуси (@mvd_by) October 18, 2020
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.