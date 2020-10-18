Воскресенье в Белоруссии: протесты, задержания, резиновые пули

Тысячи людей вышли на улицы Минска в воскресенье на ставшую уже традицией протестную акцию.

В это воскресенье шествие было названо его организаторами "партизанским маршем". Большая группа протестующих, состоящая из нескольких тысяч человек, прошла маршем через центр города. У них на пути были выставлены кордоны спецназа, из-за чего курс колонн несколько раз менялся.

Колонна протестующих на площади Ванеева pic.twitter.com/ZQEJsuUvoI — Onliner (@OnlinerBY) October 18, 2020

Как рассказывают местные СМИ, между демонстрантами и полицией вспыхивали спорадические потасовки, десятки человек были задержаны.

Самый крупный инцидент произошел у торгового центра "Беларусь", где группа протестующих забросала камнями автомобили полицейских, сообщили в полиции.

Так люди разбегались после взрывов возле универмага «Беларусь». pic.twitter.com/NJh9WsVB48 — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

Правоохранители разогнали группу, сделав предупредительные выстрелы резиновыми пулями в воздух.

МВД сообщает, что некоторые задержанные были экипированы выкидным холодным оружием: