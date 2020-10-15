Германия не может себе позволить введение жёстких карантинных мер с экономической точки зрения, заявила Ангела Меркель.
По её мнению, сейчас страна вступила "в решающую, критическую фазу осени".
Канцлер ФРГ обратилась к гражданам с просьбой не пренебрегать санитарными требованиями.
По словам Меркель, важным аспектом остаётся экономическое развитие Германии.
Нужно поддерживать систему здравоохранения, но также важна и экономика страны, поэтому нельзя допустить нового локдауна, отметила канцлер.
"Поэтому мы должны сделать всё, чтобы удержать динамику заболеваемости", — заявила Меркель.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Меркель призвала Азербайджан и Армению прекратить боевые действия.
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