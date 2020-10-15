Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна

Германия не может себе позволить введение жёстких карантинных мер с экономической точки зрения, заявила Ангела Меркель.

По её мнению, сейчас страна вступила "в решающую, критическую фазу осени".

Канцлер ФРГ обратилась к гражданам с просьбой не пренебрегать санитарными требованиями.

По словам Меркель, важным аспектом остаётся экономическое развитие Германии.

Нужно поддерживать систему здравоохранения, но также важна и экономика страны, поэтому нельзя допустить нового локдауна, отметила канцлер.

"Поэтому мы должны сделать всё, чтобы удержать динамику заболеваемости", — заявила Меркель.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Меркель призвала Азербайджан и Армению прекратить боевые действия.