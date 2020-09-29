Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти Азербайджана и Армении к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

"Канцлер Ангела Меркель вчера переговорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сегодня — с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров обсуждалась эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию", — сообщили в правительстве ФРГ.