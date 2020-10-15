Турция отказалась разрешать пролёт самолетов с гуманитарной помощью

Турецкие власти продолжают "пассивное" участие в нагнетании напряжённости в Нагорном Карабахе. Если ранее власти Анкары получили обвинение в отправке в регион боевиков (которые категорически опровергли), то теперь Турция не пропускает через своё воздушное пространство самолёты с гуманитарными грузами.

Информацию приводит армянский комитет гражданской авиации.

"Турция отказывается предоставлять свое воздушное пространство для перевозки в Армению гуманитарных грузов. Сведения, получаемые в данный момент из надёжных источников, дают основание полагать, что рейс Qatar Airways с грузом не сможет вылететь. У нас есть также основания утверждать, что Турция намеренно закрыла воздушный путь", — высказались в ведомстве.

Как минимум один рейс уже пришлось отложить: из Лос-Анджелеса планировалась отправка помощи в Армению силами Qatar Airways, но из-за действий Турции вылет не состоялся.

Представители Армении обратились по данному вопросу к экспертам Европейской организации по безопасности воздушной навигации. Ответ ожидается.