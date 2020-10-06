Скаршевский: Украина никогда не войдет в ЕС

Последние "наработки" ЕС в части принятия Украины выглядят насмешкой.

Например, новое "соглашение о евроассоциации" на деле оставляет Киев "за бортом" как дальнейших переговоров по вступлению, так и вне каких-то условий, которые можно будет в связи с этим обсудить.

"Украина никогда не будет членом Евросоюза в ближайшие 50-80 лет. Об этом надо забыть. Те, кто стояли на Майдане, вопрос к ним, почему они стояли на Майдане… могли бы просто почитать первичные документы", — высказался в эфире NewsOne экономист Виктор Скаршевский.

Также экономист напомнил: Украину хотели брать в ЕС "сразу после Турции". А Турцию в связи с постоянными "выходками" не возьмут туда никогда, уверен он.

При этом текущий документ ещё и регулирует вопросы денежной "подпитки": Киев и здесь умудрился не посмотреть, что подписывает, и сам себе запретить доступ к фондам ЕС. На внесении этого пункта в документ настояли власти Нидерландов.