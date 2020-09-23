Президент Украины Владимир Зеленский не отвергает богатое историческое и экономическое прошлое Украины и России.
Однако, по словам украинского лидера, отношения с Россией пришлось разрывать после "агрессии на востоке" и "аннексии Крыма".
"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война в Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось с болью обрывать", — пояснил Зеленский.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.