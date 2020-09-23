Зеленский напомнил о сложностях в отношениях Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский не отвергает богатое историческое и экономическое прошлое Украины и России.

Однако, по словам украинского лидера, отношения с Россией пришлось разрывать после "агрессии на востоке" и "аннексии Крыма".