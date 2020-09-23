Белорусский лидер Александр Лукшаенко во время церемонии инаугурации в Минске рассказал, что в республике не удалось реализовать "цветную революцию".

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", — отметил глава республики.