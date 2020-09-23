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Лукашенко констатировал провал "цветной революции" в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукшаенко во время церемонии инаугурации в Минске рассказал, что в республике не удалось реализовать "цветную революцию".

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", — отметил глава республики.

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