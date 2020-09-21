Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ефремов: Обама был пацаном, когда мы начали гиперзвуковые эксперименты
Морозов: в переговорах об СНВ Вашингтону следует сменить тон
США выдвинули РФ завуалированный ультиматум по СНВ
Ту-160: установлен рекорд по дальности и продолжительности полёта
Алексей Кондаранцев: марафон организован на высшем уровне
Никита Джигурда: за наследство надо заплатить
Виктор Лукашенко не боится акций протеста
Украина закрыла границу с Белоруссией
Михаил Шуфутинский резко раскритиковал Элджея

Белоруссия требует от ЕС не вмешиваться в дела страны

Белоруссия потребовала от ЕС не включать Светлану Тихановскую — экс-кандидата в президенты республики и "лицо оппозиции" - в качестве участника предстоящей встречи министров иностранных дел блока, заявив, что это будет равносильно открытому вмешательству.

Белоруссия требует от ЕС не вмешиваться в дела страны

"На самом деле совершенно очевидно, что подобные действия, если таковые вообще имеют место, являются наглым и открытым вмешательством во внутренние дела Беларуси", — заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. — Такой шаг со стороны Евросоюза продемонстрировал бы полное неуважение к гражданам страны".

Напомним, встреча глав МИД стран ЕС запланирована на 21 сентября.

"Если Тихановская все же примет участие в мероприятии, — предупредил Глаз, — то станет ясно, что ЕС предпринимает попытку подорвать суверенитет Беларуси. Мы уже довели до сведения Брюсселя позицию Минска по этому вопросу".

Читайте также:

Светлана Тихановская: я не вижу себя главой республики

Захарова оценила приглашение Тихановской в Брюссель

В Белоруссии нет настоящей оппозиции. И это сейчас очень плохо

Последние материалы
В США задержали предполагаемую отравительницу Трампа
Белоруссия требует от ЕС не вмешиваться в дела страны
Слезоточивый газ и массовые задержания - воскресные протесты в Бресте
Ефремов: Обама был пацаном, когда мы начали гиперзвуковые эксперименты
Посол в США: Россия не будет участвовать в коалициях против Китая
Морозов: в переговорах об СНВ Вашингтону следует сменить тон
США выдвинули РФ завуалированный ультиматум по СНВ
Президента США Дональда Трампа в очередной раз пытались отравить
Ту-160: установлен рекорд по дальности и продолжительности полёта
Ключевой производитель шлемов для американского футбола близок к банкротству
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Украина закрыла границу с Белоруссией

Украина объявила о закрытии границ с РБ.

Украина закрыла границу с Белоруссией
Жириновский потребовал арестовать Навального
Общество
Жириновский потребовал арестовать Навального
Шоу-бизнес
Парапсихолог: сын Петросяна в опасности
Шоу-бизнес
Нина Борисова предположила причину смерти Михаила
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Навальный будет восстанавливаться около года
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Навальный будет восстанавливаться около года
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Стали известны темы диалога оппозиции РБ и Госдепа США
Михаил Шуфутинский резко раскритиковал Элджея
Андрей Миронов: Хабаровск — первая ласточка
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Нужна ли госохрана российской оппозиции?
Навальный будет восстанавливаться около года
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников