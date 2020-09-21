Белоруссия требует от ЕС не вмешиваться в дела страны

Белоруссия потребовала от ЕС не включать Светлану Тихановскую — экс-кандидата в президенты республики и "лицо оппозиции" - в качестве участника предстоящей встречи министров иностранных дел блока, заявив, что это будет равносильно открытому вмешательству.

"На самом деле совершенно очевидно, что подобные действия, если таковые вообще имеют место, являются наглым и открытым вмешательством во внутренние дела Беларуси", — заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. — Такой шаг со стороны Евросоюза продемонстрировал бы полное неуважение к гражданам страны".

Напомним, встреча глав МИД стран ЕС запланирована на 21 сентября.

"Если Тихановская все же примет участие в мероприятии, — предупредил Глаз, — то станет ясно, что ЕС предпринимает попытку подорвать суверенитет Беларуси. Мы уже довели до сведения Брюсселя позицию Минска по этому вопросу".

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