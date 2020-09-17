В Белоруссии нет настоящей оппозиции. И это сейчас очень плохо

Светлана Тихановская, вошедшая в роль "европейского Гуайдо" после того, как Польша вслед за Литвой признала её президентом Белоруссии, заявила о нелегитимности Александра Лукашенко.

Дмитрий Песков ответил ей, что в Кремле считают иначе.

Невольно возникает вопрос: кто такая — по большому счёту — Тихановская, чтобы Кремль ей отвечал? Неужели её считают фигурой, достойной внимания? Почему?

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что в данном конкретном случае это попытка сделать дискуссию предметной.

- В России почему-то считают, что к той оппозиции, которая сейчас осела за пределами Беларуси, нужно относиться уважительно, с ней нужно поддерживать диалог.

На самом деле главное в политтехнологи заключается в том, чтобы отделить оппозицию, которой можно в случае особых обстоятельств передать власть от оппозиции "в принципе". То есть оппозиция в Беларуси может "противостоять" Лукашенко сколько угодно, но она не должна быть против России и идеи союзного государства.

В этом и есть главный смысл той ограниченной демократии, которая есть на Западе:

Мы можем посмотреть на популярность Ле Пен, но ее никогда не пустят руководить Францией.

Мы можем посмотреть на то, что рейтинг "Альтернативы для Германии" поднимался до 20% и больше, но ее никогда не пустят руководить Германией.

В том-то и вопрос, что оппозиция, которую ты готов пустить к власти, должна разделять те принципы, которые есть в стране.

Пока в Беларуси не будет такой оппозиции, пока оппозиция будет искать некие условия поддержки на Западе, то и ситуация будет оставаться неустойчивой. Яркий пример — Янукович в 2013–2014 году. Он ушёл, и вся конструкция рухнула.

Именно это и стало в последний момент целью Запада в отношении теперь уже Белоруссии. Им нужно не то, чтобы Лукашенко ушел, а чтобы он ушел так, чтобы на его место пришли Тихановские вместе со всем "подаренным им" багажом.

И это в корне меняет дело. Главное здесь — не уход Лукашенко. Лукашенко должен был уже уйти давно. Это то, кто и каким образом, при каких условиях придет на его место. И поэтому, когда в Беларуси нет своей оппозиции, возникает такая, которая возникает в данном случае и является предельно деструктивной.