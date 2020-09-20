Навальный будет восстанавливаться около года

Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов, проживающий с 1995 года в США, считает, что Алексей Навальный будет восстанавливаться после отравления ещё около года.

По его словам, в 1993 он встречал человека, который перенёс отравление "Новичком" и у него были аналогичные симптомы, которые обнаружены у Навального.